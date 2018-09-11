Страшная авария в Индии унесла десятки жизней

Крупное ДТП Индии. На юго-востоке страны разбился пассажирский автобус. Погибли 32 человека. Еще 28 получили ранения. Машина 4 раза перевернулась, а затем упала в ущелье. На месте трагедии продолжают работать медики и спасатели. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.