Страшная авария в Индонезии

Чудовищная авария на железнодорожном переезде в индонезийской Джакарте. Пассажирский поезд протаранил грузовик, после чего произошел мощный взрыв.

Чтобы спастись из объятого огнем локомотива, машинист и его помощник прыгнули в реку с высоты около 10 метров, пишут местные СМИ. Пассажиров поезда эвакуировали, о пострадавших не сообщается.