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Страшная авария в Индонезии
Чудовищная авария на железнодорожном переезде в индонезийской Джакарте. Пассажирский поезд протаранил грузовик, после чего произошел мощный взрыв.
Чтобы спастись из объятого огнем локомотива, машинист и его помощник прыгнули в реку с высоты около 10 метров, пишут местные СМИ. Пассажиров поезда эвакуировали, о пострадавших не сообщается.
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