Страшная авария в Пакистане. 18 человек погибли и 13 получили ранения в результате ДТП. Автобус загорелся после столкновения с фургоном, припаркованным на обочине междугороднего шоссе одной из восточных провинций. Те, кого удалось спасти, получили сильные ожоги. В фургоне перевозились бочки с топливом, что вызвало пожар, который взял в плен автобус.