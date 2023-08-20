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Страшная авария в Пакистане
Страшная авария в Пакистане. 18 человек погибли и 13 получили ранения в результате ДТП. Автобус загорелся после столкновения с фургоном, припаркованным на обочине междугороднего шоссе одной из восточных провинций. Те, кого удалось спасти, получили сильные ожоги. В фургоне перевозились бочки с топливом, что вызвало пожар, который взял в плен автобус.
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