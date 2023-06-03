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Страшная железнодорожная катастрофа в Индии - причины и последствия

Стала известна причина страшной железнодорожной катастрофы в Индии, которая унесла жизни порядка трехсот человек, пострадавших - почти тысяча. Наш Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки лидеру Индии и семьям погибших. По предварительным данным, пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в стоявший грузовой состав. Из-за мощного удара (поезда двигались на высокой скорости) вагоны опрокинулись и заблокировали второй путь железной дороги. Через несколько минут рухнувший состав протаранил еще один экспресс. Вагоны буквально превратились в груду металла.

"Поезд внезапно накренился, все вокруг - люди и вещи - рухнуло и перемешалось. Я был в шоке и не мог понять, что произошло, мой вагон разломился пополам", - рассказал Вандана, пассажир поезда.

Мы все ресурсы направили на проведение спасательных работ. Это поистине трагическое железнодорожное происшествие, такого в истории нашего штата не было никогда. Я лично проконтролирую, чтобы спасатели позаботились о телах жертв. Доставить всех выживших в больницы наша первоочередная задача.
Навин Патнаик, главный министр штата Одиша

Спасательные работы продолжаются. Под грудами металла есть живые люди. К месту крушения поездов направлены 200 машин скорой помощи и сотни врачей. В штате объявлен траур.

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