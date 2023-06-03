Страшная железнодорожная катастрофа в Индии - причины и последствия

Стала известна причина страшной железнодорожной катастрофы в Индии, которая унесла жизни порядка трехсот человек, пострадавших - почти тысяча. Наш Президент от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки лидеру Индии и семьям погибших. По предварительным данным, пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в стоявший грузовой состав. Из-за мощного удара (поезда двигались на высокой скорости) вагоны опрокинулись и заблокировали второй путь железной дороги. Через несколько минут рухнувший состав протаранил еще один экспресс. Вагоны буквально превратились в груду металла.