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Страшное ДТП в Казахстане. 11 человек погибли, 32 госпитализированы

Страшное ДТП в Казахстане. 11 человек погибли, 32 госпитализированы в результате аварии с пассажирским автобусом. На трассе Алматы - Ташкент водитель легкового авто врезался в припаркованный грузовик. Автобус, избегая столкновения, перевернулся. 8 человек погибли сразу. На месте работает 15 единиц техники оперативно-спасательных служб и вертолеты. Вина водителей будет установлена в ходе расследования с учетом заключения судебных экспертиз.

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