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Страшные последствия землетрясения в Марокко - больше 2 тыс. погибших
Число жертв землетрясения в Марокко уже превысило 2 тыс. человек, примерно столько же пострадавших. Большая часть находится в критическом состоянии. Такие данные предоставило МВД страны. Основной удар пришелся на город Марракеш и пять провинций рядом с эпицентром подземных толчков. Развернута поисково-спасательная операция с участием армии. Под завалами еще могут находиться люди, особенно в труднодоступных для спасателей районах. На помощь многим пострадавшим приходили соседи.
"Я набирал воду, когда земля вдруг начала трястись. Потом опоры в доме не выдержали и рухнула стена. Мы успели с детьми выбежать на улицу. Но моя соседка застряла под обломками своего дома, и мы бросились ее спасать", - рассказал житель Марракеша.
В Марракеше повреждены исторические здания. В центральной его части, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, рухнул минарет мечети. Погибли как минимум 13 человек. Землетрясение, которое стало самым разрушительным в стране за 120 лет, произошло поздно вечером в пятницу, 8 сентября. Эпицентр находился в Атласских горах. В Марокко объявлен трехдневный траур.
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