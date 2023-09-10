Страшные последствия землетрясения в Марокко - больше 2 тыс. погибших

Число жертв землетрясения в Марокко уже превысило 2 тыс. человек, примерно столько же пострадавших. Большая часть находится в критическом состоянии. Такие данные предоставило МВД страны. Основной удар пришелся на город Марракеш и пять провинций рядом с эпицентром подземных толчков. Развернута поисково-спасательная операция с участием армии. Под завалами еще могут находиться люди, особенно в труднодоступных для спасателей районах. На помощь многим пострадавшим приходили соседи.

"Я набирал воду, когда земля вдруг начала трястись. Потом опоры в доме не выдержали и рухнула стена. Мы успели с детьми выбежать на улицу. Но моя соседка застряла под обломками своего дома, и мы бросились ее спасать", - рассказал житель Марракеша.