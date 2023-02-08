Страшные последствия землетрясения в Турции: 8 574 погибших и 50 тыс. раненых

8 574 человека - именно столько погибших достоверно установлено к настоящему моменту. Страшные цифры последствий землетрясения озвучил президент Турции. Ранено почти 50 тыс. Разрушено около 6,5 тыс. зданий. И это не окончательные данные.

Спасательные работы продолжаются. Аэропорты страны переполнены волонтерами, которые пытаются добраться в пострадавшие регионы. Под завалами еще много живых людей. Прямо из-под руин они размещают мольбы о спасении в соцсетях.





Душераздирающие трагедии происходят на глазах миллионов, в прямых эфирах. Десятки газет планеты вышли сегодня с первополосным снимком, на котором убитый горем отец держит за руку раздавленную бетонными плитами дочь. Но есть и чудеса: двухлетнего Мохаммеда вызволяли из-под завалов 44 часа. Все это время ребенка поили водой из пластиковой бутылочной крышки.