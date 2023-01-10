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Страсти накаляются - в Германии планируют снести деревню ради открытия новой угольной шахты

В условиях нарастающего энергокризиса в Германии собираются снести деревню Лютцерат, чтобы расширить работы по добыче угля и открыть здесь новую шахту. В итоге появилась настоящая горячая точка противостояния с митингующими экоактивистами. До сноса деревни осталось несколько дней, страсти накаляются. Защитники климата атакуют наряды полиции.

А в Берлине накануне состоялся массовый факельный марш против энергетической политики властей. Не обошлось без столкновений со стражами порядка.

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