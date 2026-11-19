Ориентировочно в 9:30 по минскому времени могут начаться трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая.

Китайский МИД охарактеризовал предстоящую встречу как событие, имеющее историческое значение. На фоне многочисленных сценариев и прогнозов военно-политический аналитик Александр Тиханский объяснил, чего реально ждать от разговора и почему его главный результат уже почти предопределен.

По словам эксперта, никто не ожидает от переговоров резких решений или принятия "железных документов", которые бы определяли будущий миропорядок.

"Десятки сценариев СМИ написаны. Вопрос в том, что на самом деле этому предшествовало", - отметил Александр Тиханский. Идея трехстороннего формата обсуждалась довольно долго: еще в феврале 2025 года, через месяц после вступления Дональда Трампа в должность, американская сторона обозначила эту возможность, а в октябре с предложением выступил Владимир Путин.

"На Ялте были союзники. На сегодняшний день это, в общем-то, есть добрососедские отношения, но не более того", - подчеркнул он, имея в виду прежде всего отношения России и Китая.

Встреча проходит в период перехода от однополярного мира к многополярному, когда система международных отношений переживает серьезную встряску, сопровождающуюся кризисами и вооруженными конфликтами.

Главная интрига, по мнению Александра Тиханского, заключается в том, поставят ли лидеры во главу угла вопросы стратегической стабильности или в рамках АТЭС сосредоточатся на торговле, экономике и инвестициях.

"Когда обсуждали повестку дня этого саммита, то к каким-то четким вопросам в ней так и не пришли", - сказал эксперт. Многое будет зависеть от того, как разговор пойдет в процессе: вырисуется ли тема ядерного оружия, международной стабильности, предотвращения конфликтов или экономические вопросы.

"Куда вырулит эта беседа, не знают даже лидеры этих стран", - констатировал Александр Тиханский. При этом историческое значение встречи он видит именно в том, что разговор начался.

Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы справедливого многополярного мира. Эксперт пояснил, что понятие "справедливости" у каждой страны свое, а за государствами стоит серьезный исторический груз, который до сих пор влияет на взаимоотношения.

"Справедливый многополярный мир - это то, к чему мы будем стремиться. Этого пока еще нет", - отметил он. Одновременно фиксируется, что международная система безопасности практически разрушена, а ООН не играет своей роли. То, что встречаются сразу три постоянных члена Совета Безопасности ООН из пяти, по словам аналитика, тревожит многих.

Единственная заметная схожесть с Ялтинской конференцией, по мнению Тиханского, состоит в отсутствии Европы за столом переговоров. "Кто не за столом переговоров, тот или в меню, или под столом", - процитировал он известную поговорку.

Европейские СМИ, по его наблюдениям, "истерили" по этому поводу: особенно остро реагировали во Франции и Германии, вспоминая предупреждения Мерца о недопустимости сюрпризов со стороны Трампа.

При этом эксперт подчеркнул, что европейская система безопасности без Европы невозможна, однако договариваться сложно, когда партнер не проявляет прагматизма и конструктивности, одновременно говоря об окончании украинского кризиса и о продолжении войны.

Обсуждая вчерашнюю встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина, Александр Тиханский отметил, что российский лидер традиционно информирует китайскую сторону о ходе специальной военной операции.

Кроме того, разговор позволил солидаризировать позиции перед встречей с Трампом. Отдельно он напомнил, что в этом году исполняется 25 лет договору России и Китая о добрососедстве и сотрудничестве.

Китайская сторона при этом дистанцируется от попыток Вашингтона включить Пекин в договоренности по ядерному оружию, указывая на значительное отставание по количеству боеголовок и готовность обсуждать тему лишь при условии движения к паритету.

Что касается критериев успеха предстоящих переговоров, Александр Тиханский сослался на практически единодушное мнение экспертов: "Это первый шаг. Никаких конкретных договоренностей, соглашений нет. Мало того, еще неизвестно, будет ли совместное заявление и коммюнике. Может, каждый выступит отдельно на пресс-конференции".

Главное, по его словам, что процесс сдвинулся с места и три державы сделали шаг к тому, чтобы как-то упорядочить текущий миропорядок.