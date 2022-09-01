Стратегические запасы нефти в США стремительно сокращаются

Новый кризис в США обещает дополнить и, возможно, превзойти газовый уже в ближайшие недели. Стратегические запасы нефти в Штатах упали до небывало низких значений: в период резкого роста цен на бензин президент Байден распорядился их расконсервировать и направить черное золото на внутренний рынок. Теперь запасы надо пополнять, а свободного рыночного ресурса нет. Это может означать сразу два ценовых скачка: на бензин в Америке и на нефть в рамках торгов на крупнейших биржах планеты. "Уолл-стрит Джорнел" сообщает, что 2 сентября лидеры G7 проведут переговоры по поводу ограничения цен на черное золото с возможным изъятием сверхприбыли.