Стратегический нефтяной резерв США достиг минимального уровня за последние 40 лет. Согласно свежим данным американского Минэнерго, объем запасов уменьшился до 276 млн баррелей.

Резервуары пустеют быстрыми темпами. Только за последнюю неделю объем хранилищ уменьшился на более чем 3 млн баррелей. В последний раз настолько низкие показатели были в октябре 1982 года. Усугубилась ситуация в этом месяце, то есть после старта отопительного сезона.