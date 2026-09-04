Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планомерной подготовке ЕС к масштабному военному конфликту к 2030 году, что уже закреплено в базовых концептуальных документах Брюсселя.

Западные спецслужбы рассматривают государства постсоветского пространства исключительно как плацдарм для противостояния и буферную зону, которую они хотят контролировать.

Нарышкин подчеркнул, что европейские элиты блокируют любые мирные инициативы по Украине, затягивая конфликт вопреки критическому истощению мобилизационного ресурса Киева. При этом попытки Запада искусственно создать "ось зла" и ставка на контролируемую эскалацию не только подрывают евразийскую безопасность, но и рискуют спровоцировать системный кризис.