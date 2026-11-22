Масштабная военная операция по задержанию лидера наркокартеля обернулась вооруженными столкновениями в городе Гуасаве.



Эль Чапо Исидро один из самых разыскиваемых преступников. За информацию, которая помогла бы его задержать, американцы обещали пять млн долларов.



Когда правоохранители все-таки подобрались к наркобарону, участники наркокартеля попытались остановить продвижение силовиков и отбить своего лидера. На улицах сразу нескольких городов начались полномасштабные бои. Перестрелка вспыхнула даже на стадионе, где проходил футбольный матч - зрители и игроки в панике разбежались.

В городе повсюду горели автомобили. Силовикам пришлось открыть огонь с вертолетов из крупнокалиберных пулеметов. Известно о гибели, как минимум, 11 человек. Бои продолжаются.