Стрельба в центре Кракова: почему нападавший выбрал военную форму и откуда могла быть винтовка?

Краткий пересказ от ИИ

Фото: Reuters

В Кракове 7 ноября произошел теракт, в результате которого погибли 6 человек и около 15 получили ранения. Об обстоятельствах происшествия и возможных мотивах рассуждали журналисты, ведущие подкаста "Волков и Сыч" Алексей Волков и Андрей Сыч.

По словам Алексея Волкова, на данный момент известно о шести погибших, есть раненые, один из них является гражданином России. "Мы знаем, что это 25-летний парень, Михаил, одетый в форму польских военных. Он с винтовкой AR-15/M4 (полуавтоматический карабин) в центре города начал стрельбу. Просто выскочил из машины и начал стрелять по местным. Люди просто сидели, отдыхали в кафешках, шли из магазинов", - рассказал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом, в Кракове до 11 ноября объявлен траур. При этом мотивы нападавшего пока остаются неясными.

Алексей Волков:

"Очень интересно, что он был именно в военной форме. Сейчас польские и европейские СМИ начали спорить. Кто-то пишет, что он военный с ПТСР, с другой стороны, Польша не воюет, откуда этот ПТСР возник. Другие пишут, что он просто воспользовался оружием отца (у него разрешение на 11 единиц вооружения) и устроил такую бойню в центре Кракова".

Андрей Сыч обратил внимание на экипировку нападавшего: "Экипировка вся относится к штатному обмундированию польских военных. И когда он пошел на такие шаги и так оделся, он пародировал польскую армию? Что он хотел сказать, одеваясь именно в форму польских военных. Ведь если это происходит в городе, самое адекватное - одеться как-то неприметно, чтобы потом скрыться, затеряться в толпе. То есть это некий месседж, который отправляется в общество".

Его внешний вид указывает и на то, что после теракта преступник хотел скрыться. "Он был в бронежилете, то есть не считал себя смертником. Он рассчитывал спасти свою жизнь, даже если завяжется некая перестрелка. В маске, значит, не хотел показывать свое лицо. Значит, все-таки рассчитывал остаться и в живых, и покинуть ту локацию, в которой он проводил террористический акт", - почеркнул журналист.

Нападавшего быстро остановили краковские полицейские. По оценке журналиста, действия правоохранителя заслуживают внимания. "Полицейский с пистолетом побежал на мужика со штурмовой винтовкой. Надо отдать должное польскому правоохранителю, который решился на это и был экипирован в разы хуже", - обозначил Андрей Сыч.

Ведущие подкаста также задались вопросом о происхождении оружия.

quote А не является ли этот молодой человек участником неких украинских событий? И не привез ли он это оружие? Что, если вдруг это оружие окажется украинского происхождения? Какие волнения тогда начнутся? Андрей Сыч

В новостях также пишут, что у польских военных не такие винтовки, а значит где-то он ее достал. "Почему так интересно происхождение оружия? Потому что если бы это ужасное событие произошло где-то на территории Соединенных Штатов, здесь мы все прекрасно понимаем уровень распространения огнестрельного оружия. Но к Польше это не относится однозначно. Нет такого, что где-то в Кракове или в Варшаве десятки магазинов с вооружением, куда ты можешь прийти и купить себе штурмовую винтовку", - отметил Андрей Сыч.

К слову, все это происходит на фоне тяжелейших событий в Польше, противостояния президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска. "Это политический кризис. Представители силовых органов, наверное, в том числе, одни из пострадавших в этой ситуации. Когда мы видим, что премьер мобилизует силовиков к Конституционному суду. Президент Польши разворачивает самолет, прилетает и бросает обвинения в адрес министра внутренних дел и говорит, мол, а что это вы тут начали под руководством премьера брать штурмом Конституционный суд? В итоге сами силовики сидят и не понимают, кому должны подчиняться. В такой ситуации вообще не исключено, что у кого-нибудь могла возникнуть такая ситуация", - сказал Андрей Сыч.

"Важно сказать, что этот самый Михаил не был убит. Его сейчас прооперировали, он находится в больнице под наблюдением врачей. Пишут, что его состояние стабильное, и я понимаю, что будут пытаться что-то из него доставать, есть ли сообщники, например, какие мотивы", - заключил Алексей Волков.

Таким образом, по оценке журналистов, теракт в Кракове оставил множество вопросов - от мотивов нападавшего и происхождения оружия до связи с внутриполитическим кризисом в Польше.