Стрельба и взрыв в Германии: двое погибших

Взрыв неустановленного устройства на Еврейском кладбище и расстрел людей возле синагоги в немецком Галле. А позже - стрельба неподалеку - в Ландсберге. Атаку устроили двое вооруженных преступников. Погибли два человека. Стрелявшие скрылись на машине. Одного немецкой полиции удалось задержать. Сейчас разыскивают второго подозреваемого. По свидетельству очевидцев, нападавшие были в балаклавах, шлемах и камуфляжной одежде.

Подробности о задержанном полиция пока не разглашает. Все указывает на то, что атака была спланированной. И должна была привести к большим жертвам. Сегодня у иудеев один из важнейших религиозных праздников - Йом Киппур, что значит "Судный день". Власти рассматривают версию теракта