Стрельба из-за маски произошла в американском супермаркете

Эпидемия насилия продолжает охватывать США. В Джорджии из-за стрельбы в супермаркете погиб человек, еще трое госпитализированы с травмами. Причиной стала просьба кассира к покупателю надеть защитную маску. По данным полиции округа Де-Калб, после отказа сотрудника обслуживать клиента без медицинской защиты подозреваемый открыл огонь. Кассир скончался в больнице. По факту стрельбы ведется расследование.