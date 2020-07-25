Стрельба на базе ВВС во Флориде

По данным, 1 человек погиб, еще 1 ранен. Как сообщила представитель авиабазы,речь идет о внутренних беспорядках. Напомним,6 декабря прошлого года на авиабазе Пенсакола военнослужащий открыл огонь по людям. Убито было 4, еще 8 человек получили ранения. Стрелка ликвидировал полицейский.

