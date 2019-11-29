ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Стрельба на Лондонском мосту

Стали известны детали ЧП в британской столице. В самом центре, на Лондонском мосту, полиция открыла огонь на поражение по неизвестному мужчине. Тот напал с ножом на случайных прохожих и успел ранить нескольких человек. Мост оцеплен, эвакуированы близлежащие улицы и центральные станции метро.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все