Стрельба на Лондонском мосту

Стали известны детали ЧП в британской столице. В самом центре, на Лондонском мосту, полиция открыла огонь на поражение по неизвестному мужчине. Тот напал с ножом на случайных прохожих и успел ранить нескольких человек. Мост оцеплен, эвакуированы близлежащие улицы и центральные станции метро.