Стрельба на пожарной станции в Калифорнии: есть жертвы

Прогнозы американских специалистов подтверждаются очередной стрельбой. По меньшей мере, один человек погиб, один - получил ранения в результате вооруженного нападения в штате Калифорния. Инцидент произошел на территории пожарной станции. Сообщается, что стрельбу в здании открыл один из сотрудников. По некоторым данным, он скрылся с места происшествия. Однако параллельно американские СМИ сообщают, что злоумышленник покончил с собой. Подробности выясняются.