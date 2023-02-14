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Стрельба, наезд на людей, инцидент с грузовым поездом - сразу несколько ЧП произошло в США

Сразу несколько ЧП произошло в США. На территории Мичиганского университета стрельбу открыл, предположительно, афроамериканец в маске. Один человек погиб, пять были ранены. Находившиеся в здании студенты забаррикадировались в аудиториях в ожидании приезда полиции. Сейчас нападавшего ищут.

В Нью-Йорке грузовик въехал в толпу прохожих

В Нью-Йорке выясняют обстоятельства наезда на людей. Водитель грузовика, пытаясь уйти от полицейской погони, не справился с управлением и сбил восемь человек. Четверо госпитализированы в критическом состоянии. После задержания водителя полиция обыскала грузовик и ничего подозрительного в фургоне не обнаружила.

В Техасе грузовой поезд сошел с рельсов

В американском Хьюстоне произошел очередной инцидент с грузовым поездом. Состав из шестнадцати вагонов сошел с рельсов после столкновения с грузовиком, водитель которого погиб. Угрозы для населения нет.

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