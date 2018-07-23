Стрельба по людям с США

Вторая стрельба по людям в США. В мормонской церкви в городе Фэллон огонь по прихожанам открыл 48-летний мужчина. Погиб один человек, еще один пострадал. Злоумышленник скрылся, но затем сдался полиции. Его мотивы пока неизвестны.