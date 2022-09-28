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Стрельба у американской школы - погиб подросток
Стрельба в Америке. В Филадельфии подросток стал жертвой очередного инцидента с применением огнестрельного оружия. Трагедия случилась у здания средней школы. Еще четыре человека пострадали. Все они были членами одной футбольной команды. Во время игры возник конфликт, после чего игроки покинули поле. Затем к школе подъехал автомобиль, из которого раздалось несколько выстрелов в детей.
Преступников, по сообщениям полиции, было двое, они скрылись с места происшествия. Пока никого не задержали. Подробности случившегося выясняются.
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