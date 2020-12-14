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Стрельба у кафедрального собора в Нью-Йорке
Очередная стрельба в США. В Нью-Йорке неизвестный атаковал людей возле церкви. Инцидент произошел во время выступления рождественского хора на ступенях собора Иоанна Богослова. Нападавший залез на строительные леса внутри храма, который был закрыт из-за коронавируса, и открыл беспорядочную стрельбу. В этот момент на мероприятии было около 400 человек. Полиция смогла ликвидировать злоумышленника. Сейчас устанавливается его личность. На месте происшествия обнаружили несколько единиц оружия и банку с горючей смесью.
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