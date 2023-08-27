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Стрельба, убитые и раненые - очередная волна насилия накрыла Америку в выходные
Выходные в США отметились новыми инцидентами со стрельбой на улицах. Во Флориде неизвестный с винтовкой и пистолетом открыл огонь в торговом центре. Среди жертв афроамериканцы: двое мужчин и женщина. Предположительно, расправа произошла на почве расовой ненависти. Стрелок позже покончил с собой.
Еще один инцидент случился в Бостоне во время парада на фестивале карибской культуры. Пострадали 7 человек, задержано несколько стрелявших.