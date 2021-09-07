Стрельба в Афганистане: толпу протестующих в Кабуле разгоняют предупредительным огнем

В Кабуле снова стреляют. Огонь открыли для разгона протестующих. Они требуют, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана - генерал-лейтенант Фаиз Хамид, приглашенный талибами. В акции участвуют сотни человек, большинство из них женщины. Некоторые агентства сообщают о пострадавших.