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Стрельба в Афганистане: толпу протестующих в Кабуле разгоняют предупредительным огнем

В Кабуле снова стреляют. Огонь открыли для разгона протестующих. Они требуют, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана - генерал-лейтенант Фаиз Хамид, приглашенный талибами. В акции участвуют сотни человек, большинство из них женщины. Некоторые агентства сообщают о пострадавших.

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