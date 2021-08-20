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Стрельба в Альбукерке (США): пострадали 4 полицейских

Снова стрельба в США. В Альбукерке неизвестные открыли огонь в ходе ограбления. Ранения получили четыре сотрудника полиции. Известно, что злоумышленников было двое. Одного из них удалось задержать. Ведутся поиски второго.


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