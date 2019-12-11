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Стрельба в американском Нью-Джерси

Стрельба в американском Нью-Джерси

Погибли как минимум 6 человек. Сначала несколько неизвестных открыли стрельбу из винтовок по полицейским на городском кладбище. Они убили детектива, ранили двоих патрульных и нескольких прохожих, а затем скрылись на автомобиле. Позже они ворвались в супермаркет кошерных продуктов, где также устроили стрельбу. Там были убиты еще 5 человек.

В полиции не считают произошедшее терактом, но при этом не исключают, что это могла быть атака на еврейское население.

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