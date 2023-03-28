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Стрельба в американской школе - огонь открыла женщина-трансгендер

Стрельба в США. Шесть человек погибли в результате трагедии в частной христианской начальной школе в Нэшвилле, в штате Теннесси. Среди них трое детей в возрасте 9 лет. Огонь открыла девушка, вооруженная двумя винтовками и пистолетом. Ее ликвидировали правоохранители.

Злоумышленница оказалась 28-летней женщиной-трансгендером, которая в свое время училась в той же школе.

В качестве одной из версий следствие отрабатывает мотивы, связанные со сменой гендерной идентичности. При обыске дома, где нападавшая жила вместе с родителями, следователи нашли подробные планы школы.

Фото:pixabay.com

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