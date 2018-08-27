Стрельба в амерканском Джэксонвилле

Два человека погибли, еще одиннадцать получили ранения. Известно, что 24-летний геймер Дэвид Кац из города Балтимор прибыл во Флориду для участия в киберсоревнованиях. Проиграв, молодой человек выхватил огнестрельное оружие и открыл огонь. Убив несколько человек, он застрелился.