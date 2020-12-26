Стрельба в Берлине не является терактом

Полиция Германии не считает, что стрельба в Берлине могла быть терактом. Вероятная причина - ссорамежду несколькими людьми - утверждает следствие. Впрочем, мужчина,открывший огонь, до сих пор не найден. Его с вертолетом разыскиваютправоохранители. Напомним, инцидент произошел в Берлинском районе Кройцберг.Ранены по меньшей мере 4 человека. Их госпитализировали. Ранее немецкие СМИобратили внимание, что перестрелка произошла рядом офисомСоциал-демократической партии Германии. В полиции объяснили, что инцидент сэтим фактом никак не связан.