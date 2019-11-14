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Стрельба в Благовещенске произошла из-за конфликта одного из студентов со сверстниками

Таковы предварительные данные МВД. Заведено уголовное дело. Следователи поручили проверить систему охраны в амурском учебном заведении. Назначены необходимые экспертизы. Сообщается, что преподаватель выставил учащегося из аудитории за опоздание. После этого тот открыл огонь из охотничьего ружья по студентам колледжа.

Сергей Чебарев, сотрудник пресс-службы УМВД по Амурской области России: "На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются".

Сейчас здание колледжа оцеплено. Для расследования ЧП в Благовещенск выехали криминалисты из Москвы. Сейчас все занятия в учебном заведении приостановлены. Власти Приамурья окажут помощь родным погибших и пострадавших, в том числе возьмут на себя расходы на похороны жертв.

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