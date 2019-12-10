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Стрельба в чешской больнице: нападавший покончил с собой
Мужчина, открывший стрельбу в больнице чешской Остравы, был убежден, что он тяжело болен, но его не хотят лечить. Об этом рассказали его коллеги. По одной из версий, именно это могло стать причиной кровавой расправы. Однако, по данным местных СМИ, мужчина мог устроить стрельбу из-за того, что во время родов в этой больнице у его жены погиб ребенок. Нападавший ворвался в больницу с оружием и застрелил 6 человек. Затем он скрылся с места преступления. Спустя несколько часов полиция обнаружила его мертвым. Мужчина выстрелил себе в голову.
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