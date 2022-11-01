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Стрельба в Чикаго - 14 человек получили ранения

Празднование Хэллоуина в США обернулось трагедией. В Чикаго неизвестный устроил стрельбу. По данным полиции, 14 человек получили ранения. Среди пострадавших - дети, пишут СМИ.

Информации о погибших, а также задержании преступника на данный момент нет.

Фото:pixabay.com

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