Стрельба в Чикаго - 14 человек получили ранения

Празднование Хэллоуина в США обернулось трагедией. В Чикаго неизвестный устроил стрельбу. По данным полиции, 14 человек получили ранения. Среди пострадавших - дети, пишут СМИ.



Информации о погибших, а также задержании преступника на данный момент нет.



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