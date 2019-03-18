Стрельба в голландском Утрехте

Неизвестные открыли огонь в трамвае. Один человек погиб, несколько получили ранения. Как сообщили очевидцы местным СМИ, нападавших было четверо, они разбежались в разные стороны по двое. В городе разворачивается специальное подразделение. В полиции допускают, что это был теракт. В связи с ЧП правительство проводит экстренное заседание.