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Стрельба в ижевской школе: 15 человек погибли
Следственный комитет России даст оценку всем обстоятельствам, которые привели к стрельбе в ижевской школе № 88. Напомним, сегодня утром в учебное заведение зашел 34-летний Артем Казанцев и открыл огонь по учителям и детям. В Сети распространились кадры из класса, где забаррикадировались школьники.
В результате погибли 15 человек, 24 - ранены. Самолет МЧС России доставит пострадавших в московские больницы. Известно, что нападавший находился на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи проверяют, был ли мужчина последователем нацистской идеологии. Стрелок покончил с собой в одном из школьных помещений.
Соболезнования в связи с трагедией направил Президент Беларуси
Президент Беларуси выразил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в ижевской школе. Александр Лукашенко отметил: "Нестерпимой болью в наших сердцах отозвалось известие о гибели невинных детей, чьи жизни прервались, едва начавшись". Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова безмерного сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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