Стрельба в ижевской школе: 15 человек погибли

Следственный комитет России даст оценку всем обстоятельствам, которые привели к стрельбе в ижевской школе № 88. Напомним, сегодня утром в учебное заведение зашел 34-летний Артем Казанцев и открыл огонь по учителям и детям. В Сети распространились кадры из класса, где забаррикадировались школьники.

В результате погибли 15 человек, 24 - ранены. Самолет МЧС России доставит пострадавших в московские больницы. Известно, что нападавший находился на учете в психоневрологическом диспансере. Следователи проверяют, был ли мужчина последователем нацистской идеологии. Стрелок покончил с собой в одном из школьных помещений.

Соболезнования в связи с трагедией направил Президент Беларуси