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Стрельба в Калифорнии

В США снова стреляют. Трое убиты, четверо ранены в боулинг-клубе в Калифорнии. Территория заведения оцеплена. Жителей города призвали "держаться подальше" от места происшествия. Правоохранители разыскивают преступника. Обстоятельства инцидента выясняются.

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