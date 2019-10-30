3 человека были убиты и еще 9 получили ранения в результате стрельбы в одном из частных домов в Калифорнии. ЧП произошло минувшей ночью в городке Лонг-Бич. Огонь открыли два молодых человека в капюшонах. В доме, где произошел инцидент, проходила вечеринка в честь празднования Хеллоуина. Выйти на след подозреваемых пока не удалось.