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Стрельба в Калифорнии: неизвестный открыл огонь по людям в автомобиле
В США вновь стреляют. Очередной инцидент зафиксирован в Калифорнии. Неизвестный открыл огонь по людям в автомобиле. Погибли 3 человека, еще 4 - ранены. По данным газеты "Лос-Анджелес Таймс", возможный подозреваемый все еще на свободе. Мотив налетчика неизвестен.Есть опасения, что этот год может стать для американцев худшим в этой печальной статистике. С начала 2023-го на территории Штатов произошло уже 42 массовых расстрела. В январе из огнестрельного оружия в США убиты более 1200 человек.
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