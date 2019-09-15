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Стрельба в Канаде: 1 погиб, 4 ранены

Стрельба в Канаде. В результате инцидента, который произошел в провинции Онтарио, 1 человек погиб, 4 ранены. В числе пострадавших двое подростков и женщина. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Нескольких предполагаемых стрелков объявили в розыск. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей трагедии.

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