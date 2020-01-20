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Стрельба в Канзас-Сити

Срочные новости из США. В одном из баров Канзас-Сити произошла стрельба. Погибли два человека, еще 15 ранены. Как минимум трое в критическом состоянии. По некоторым данным, в клубе была драка, которая переросла в перестрелку. На месте ЧП работает полиция.

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