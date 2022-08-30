США захлестнула волна огнестрельного насилия

В США очередная волна огнестрельного насилия. В Финиксе неизвестный открыл огонь из полуавтоматической винтовки по прохожим. Спустя несколько минут после начала стрельбы на место прибыли правоохранители. По одной из версий, нападавший покончил с собой. В ходе инцидента два человека убиты, еще пятеро получили ранения.