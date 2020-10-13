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Стрельба в Нижегородской области: стрелок найден мертвым
Подозреваемого в стрельбе по людям в Нижегородской области, в результате которой погибли 3 человека, нашли мертвым. Вероятно, он покончил с собой. СМИ накануне сообщали, что 18-летний юноша после конфликта с бабушкой выстрелил в нее из ружья, а затем открыл огонь по другим людям в деревне. Он обстрелял из ружья людей и автобус на остановке в поселке Большеорловское в Нижегородской области. Погибли три человека, еще трех госпитализировали с ранениями.
Личность подозреваемого установлена: это 18-летний Даниил Монахов. Два гладкоствольных ружья и несколько десятков патронов у подозреваемого имелись с сентября этого года. Отмечается, что огнестрельным оружием он владел на законных основаниях. По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело.
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