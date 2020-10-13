Стрельба в Нижегородской области: стрелок найден мертвым

Подозреваемого в стрельбе по людям в Нижегородской области, в результате которой погибли 3 человека, нашли мертвым. Вероятно, он покончил с собой. СМИ накануне сообщали, что 18-летний юноша после конфликта с бабушкой выстрелил в нее из ружья, а затем открыл огонь по другим людям в деревне. Он обстрелял из ружья людей и автобус на остановке в поселке Большеорловское в Нижегородской области. Погибли три человека, еще трех госпитализировали с ранениями.