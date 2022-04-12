Стрельба в ночном клубе США - есть жертвы

ЧП в американском штате Айова. Как информирует местная полиция, в одном из ночных клубов города Сидар-Рапидс началась беспорядочная стрельба. Неизвестные ворвались в заведение и открыли огонь по отдыхающим. Известно, что 2 человека погибли, еще 10 госпитализированы. Нападавшим удалось скрыться среди толпы. Преступников разыскивает полиция.