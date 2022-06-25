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Стрельба в ночном клубе в Осло: есть погибшие и раненые

Два человека погибли, 19 ранены после стрельбы в клубе London Pub в Осло.

По предварительным данным, в заведение зашел мужчина, достал ружье из сумки и открыл огонь по посетителям. Сообщается, что нападавший был один, очевидцы догнали его и помогли повалить на землю недалеко от места преступления. Он арестован, о мотивах не сообщается.

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