Стрельба в ночном клубе в Осло: есть погибшие и раненые

По предварительным данным, в заведение зашел мужчина, достал ружье из сумки и открыл огонь по посетителям. Сообщается, что нападавший был один, очевидцы догнали его и помогли повалить на землю недалеко от места преступления. Он арестован, о мотивах не сообщается.