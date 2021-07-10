Стрельба в парке развлечений в США

В США снова стреляют. Шальные пули свистели над посетителями парка развлечений Ноттс-Берри-Фарм близ Лос-Анджелеса. При этом местная полиция не сразу ответила на вызов. В результате стрельбы пострадал один человек. Его доставили в больницу. Стрелок скрылся, его разыскивают.

