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Стрельба в парке развлечений в США

В США снова стреляют. Шальные пули свистели над посетителями парка развлечений Ноттс-Берри-Фарм близ Лос-Анджелеса. При этом местная полиция не сразу ответила на вызов. В результате стрельбы пострадал один человек. Его доставили в больницу. Стрелок скрылся, его разыскивают.


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