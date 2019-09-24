Стрельба в парламенте Гаити: есть жертвы

Стрельба у парламента Гаити. Один из сенаторов из пистолета ранил двух человек, в том числе фотографа агентства "Ассошиэйтед Пресс". Как сообщает местная пресса, Жан-Мари Ральф Фетье объяснил свои действия защитой от демонстрантов, которые якобы ворвались в здание парламента. Произошло это на самом деле или нет - не уточняется. В результате инцидента была сорвана процедура голосования по кандидатуре премьера, назначенного в конце июля президентом. Карибская республика живет без утвержденного правительства уже полгода.