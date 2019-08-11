Стрельба в пригороде Осло

В одной из мечетей Норвегии неизвестный открыл огонь по прихожанам. Один человек госпитализирован. Стрелка в шлеме и бронежилете задержали на месте преступления те, кто был в храме еще до прибытия полиции. Следователи выясняют, были ли у стрелка сообщники. Стрельба в Норвегии - лишь один инцидент из целой серии.



Так, в столице Дании Копенгагене прогремели 2 взрыва за 4 дня. Один человек был ранен. А вечером 7 августа взрыв прогремел у ратуши шведского города Ландскрон. Правоохранители Швеции и Дании проводят совместное расследование.