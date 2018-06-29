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Стрельба в редакции издания "Кэпитал Газетт"
5 человек погибли и еще 3 тяжело ранены в результате стрельбы в редакции издания "Кэпитал Газетт". Она находится в часе езды от Вашингтона, в городе Аннаполис в штате Мэриленд. Стрелком с длинноствольным оружием оказался взрослый мужчина, житель штата, который 6 лет назад обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск. Сейчас он арестован, ведется допрос. Мотив нападения пока неизвестен. У задержанного при себе были найдены фальшивые гранаты и прибор, похожий на взрывчатку. Его отправили на экспертизу.
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