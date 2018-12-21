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Стрельба в ресторане в Вене. Преступник задержан, погиб один человек

Полиция Австрии арестовала стрелка, который открыл огонь в венском ресторане. Об этом сообщают местные СМИ. Напомним, тяжелые ранения получили два человека. Один из них скончался в больнице. Мотивы преступника неизвестны. Идет расследование.

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