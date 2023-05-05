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Стрельба в Сербии - убиты 8 человек

В сербской общине Младеновац прогремели выстрелы. По данным полиции, 21-летний мужчина открыл огонь по людям из автоматического оружия. Погибли 8 человек, еще 13 - пострадали. Выдан ордер на арест подозреваемого. Район, где он может находиться, оцеплен полицией. Сообщается, что сдаваться он не намерен и стреляет в правоохранителей.

Как пишет местная газета, нападавший во дворе школы поссорился с 20-летним полицейским. Затем он пошел домой, вернулся с автоматом и открыл стрельбу. Власти расценивают произошедшее как теракт.

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